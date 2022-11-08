Белоус отреагировал на решение «Зенита» по Чистякову

Футбольный функционер Юрий Белоус, поработавший на руководящей должности в столичном «Локомотиве» и «Ростове», поделился мнением о ситуации защитника Дмитрия Чистякова в петербургском «Зените». Игрока отстранили от основной команды за неудачное выступление в проигранном матче с «Ахматом» (1:2).

«Обвинение в сдаче матча Чистяковым не укладывается в события, которые происходили на поле. Смысл ему это делать? Удивительно, что такая реакция идет со стороны руководства», - приводит слова Белоуса Metaratings.ru.

Стоит отметить, что поражение от «Ахмата» в 16-м туре стало для петербургской команды первым в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.