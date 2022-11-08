Песьяков: «У игроков «Ростова» нет привилегий по вызову в сборную России»

Страж ворот «Ростова» Сергей Песьяков высказался касательно вызова игроков команды в ряды национальной команды России. Напомним, что сборную страны возглавляет рулевой «жёлто-синих» Валерий Карпин.

«Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную. Говорил ли Кафанов мне заранее о вызове? Нет. В этом плане у игроков «Ростова» нет каких-то привилегий», - цитирует вратаря «РБ Спорт».

Напомним, что в этом месяце сборная России проведет два товарищеских поединка. Подопечные Карпина встретятся со сборными Таджикистана и Узбекистана. Оба спарринга пройдут на выезде.