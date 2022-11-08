Колыванов: «Посмотрите вообще, сколько Роналду забил, и сколько Кокорин забил»

Чемпион Европы среди молодёжных сборных в составе национальной команды СССР Игорь Колыванов прокомментировал выступления форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Посмотрите вообще, сколько Роналду забил, и сколько Кокорин забил. Их сравнивать нельзя, согласитесь», - цитирует Колыванова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, специалист отметил, что португальский нападающий Криштиану Роналду выступает в чемпионате Англии, который объективно является сильнее чемпионата Кипра.

Гол Кокорина в ворота «Омонии» не принёс победу команде из Лимасола. Встреча завершилась ничейным результатом - 1:1.