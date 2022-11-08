Колстад: «Я не очень удивлен тем, что Хайкин решил не продлевать контракт с «Будё-Глимт»

Тренер вратарей норвежского «Будё-Глимт» Йонас Колстад прокомментировал уход из клуба российского голкипера Никиты Хайкина.

«Я не очень удивлён тем, что Хайкин решил не продлевать контракт с «Будё-Глимт». У Никиты есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы. Надеюсь, он получит свой шанс», - цитирует Колстада «Чемпионат».

Шестого ноября Никита Хайкин провёл свой последний матч в составе коллектива из Норвегии. Поединок с «Викингом» завершился победой команды Хайкина со счётом 5:4. Данный результат позволил «Будё-Глимт» сохранить за собой вторую строчку в чемпионате Норвегии. Несмотря на это, отрыв от первого места в лице «Мольде» после 29 игр у клуба составляет 18 очков.