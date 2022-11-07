Булыкин высказался о слухах о переезде Карпина в Армению

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин отреагировал на возможный переезд наставника сборной Валерия Карпина в Армению.

«Зато в России Карпин на двух работах. Тренеры и футболисты вправе выбирать то, что они хотят сами. Вопрос только в деньгах и возможностях. Может быть, в сборной Армении возможностей было больше, но там и ответственности с работой больше», – заявил экс-нападающий «Локомотива» и «Аякса» в интервью «Чемпионату».

По мнению эксперта, Карпин не смог бы совмещать посты, находясь в Армении, а нынешняя специфика работы в сборной России позволяет Валерию Георгиевичу быть и во главе «Ростова».

Напомним, что ранеепоявилась информация о переговорах Карпина с руководством армянского футбола, однако итоговым решением стало продление контракта с РФС до 2024 года.

