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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению»

07 Ноября 2022 • 23:42 Комментировать

Бывший голкипер российской национальной команды Руслан Нигматуллин высказался о слухах относительно переговоров Валерия Карпина со сборной Армении.

«Думаю, Карпин, как и я, верит, что в ближайшем будущем сборная Россия вернётся на европейскую арену. При всём уважении, но тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению. К тому же у него идёт совмещение», – заявил участник ЧМ-2002, чьи слова приводит издание «Чемпионат». По мнению Нигматуллина, работать одновременно в Армении и с «Ростовом» было бы очень тяжело.

Напомним, что до продления контракта с РФС Карпин обсуждал возможность переезда в другую страну. В итоге специалист принял решение остаться у руля российской национальной команды до 2024 года.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Руслан Нигматуллин
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