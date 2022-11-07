Нигматуллин: «Тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению»

Бывший голкипер российской национальной команды Руслан Нигматуллин высказался о слухах относительно переговоров Валерия Карпина со сборной Армении.

«Думаю, Карпин, как и я, верит, что в ближайшем будущем сборная Россия вернётся на европейскую арену. При всём уважении, но тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению. К тому же у него идёт совмещение», – заявил участник ЧМ-2002, чьи слова приводит издание «Чемпионат». По мнению Нигматуллина, работать одновременно в Армении и с «Ростовом» было бы очень тяжело.

Напомним, что до продления контракта с РФС Карпин обсуждал возможность переезда в другую страну. В итоге специалист принял решение остаться у руля российской национальной команды до 2024 года.

