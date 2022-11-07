Александр Кержаков вспомнил о переходе в «Севилью» в 2006-м году

Бывший нападающий «Зенита» и экс-тренер футбольного клуба «Пари НН» Александр Кержаков накануне рассказал об интересе к себе со стороны испанской «Севилье», а также переходе в стан команды в 2006 году.

«В 2004 году было предложение от «Лиона», но не срослось, потому что меня попросили не уезжать, но я остался. В 2006 году «Севилья» вышла с предложением, я узнал об этом от Кости Сарсании. Мне очень хотелось перейти, я сразу сказал им «да». Тем летом меня не отпустили, ведь это был сложный период. Тогда, конечно, я не понимал этого всего, это были амбиции молодого футболиста, который хотел уехать», - признался в программе «Человек из футбола» в эфире Матч! Премьер Кержаков.

Александр отметил, что сейчас понимает всю серьезность принятых ранее решений, и, если бы получил то предложение сейчас, мог бы принять совершенно другую позицию.

«Сейчас я понимаю, что есть клуб, приходил новый тренер, и тогда это был Адвокат. Возможно, у него были определенные желания по тому, кого он хочет видеть в команде, и у меня был действующий контракт. Клуб не хотел, чтобы я уходил. Но мои амбиции и боязнь того, что это может быть мой единственный шанс. В каких-то ситуациях я, конечно, где-то повел себя неправильно, встал в позу и, тем самым, вредил клубу. Я это признаю по прошествии времени, когда уже сам встал по ту сторону», - честно признался бывший футболист.

Известно, что за испанскую «Севилью» Александр Кержаков провел 44 матча, забив в них 11 мячей и отдав четыре результативных передачи. Вместе с командой форвард выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании. В 2008 году он покинул стан команды, перейдя в столичное «Динамо».