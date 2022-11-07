Шишкин: «Дзюба уже наигрался в большой футбол»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин высказался о будущем Артёма Дзюбы после разрыва контракта с «Адана Демирспор».

«Кажется, Дзюбе пора в Медиалигу. Думаю, он уже наигрался в большой футбол, Турция это показала», – цитирует экс-игрока российской национальной команды «Матч ТВ».

Также Шишкин оценил перспективы перехода Артёма в «Торпедо», отметив, что команде пригодится такой игрок, однако всё будет зависеть от планов и желания футболиста.

Напомним, что накануне официально подтвердились слухи о разрыве контракта Дзюбы с турецким клубом, за который он провёл лишь пять матчей с одним голом. Сообщается, что экс-капитан сборной может оказаться в «Торпедо».

