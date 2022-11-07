Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Адана Демирспор».

«Какая фигура сумасшедшая... Да кому он *** [даром] нужен? Тоже мне, телега несмазанная. Ушел и слава Богу. Футбол и без него проживет. Абсолютно точно, что он не тянет уровень турецкого чемпионата. Он не нужен и никакому клубу РПЛ. Он не принесет пользу ни одной команде», - сказал Пономарёв.

Напомним, что летом Дзюба ушёл из «Зенита» на правах свободного агента, а посреди текущего сезона расторг контракт с турецким клубом.