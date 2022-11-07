​Чистяков нарушил молчание после отстранения от основы «Зенита»

Дмитрий Чистяков в субботнем матче «Зенита» против «Ахмата» сыграл плохо и был заменён уже по ходу первого тайма. Заменой дело не ограничилось – позже игрока отстранили от основы, о чём объявил Александр Медведев, который занимает должность генерального директора клуба.

После отстранения Дмитрия Чистякова поддержали некоторые его одноклубники. Теперь защитник высказался и сам, нарушив молчание.

«Ребята, спасибо вам за что, что поддерживаете меня в трудную минуту! За себя хочу сказать, что я провёл свой худший матч. Осознаю это, обещаю работать над собой и исправиться. Я предан городу и своей команде», - написал Чистяков в социальных сетях.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Ахмату» с результатом 1:2.