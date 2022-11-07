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​«Спартак» продаст Айртона «Фламенго» - известны условия эксклюзив

07 Ноября 2022 • 20:17 Комментировать

Весной текущего календарного года защитник Айртон покинул «Спартак» и отправился во «Фламенго» на правах аренды. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», бразильский клуб выкупит 25-летнего футболиста у «красно-белых». Сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

По нашим данным, в договоре между «Спартаком» и «Фламенго» также будет прописан процент от следующей перепродажи Айртона. За счёт этого пункта в перспективе заработок московского клуба может вырасти.

За «Спартак» Айртон провёл 108 официальных матчей в разных турнирах. В них бразилец записал на свой счёт четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фламенго Айртон Лукас Трансферы футбола - зима 2023
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