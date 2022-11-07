​Чистяков во вторник возобновит тренировки с основой «Зенита»

Защитник Дмитрий Чистяков был отстранён от тренировочного процесса «Зенита» из-за плохой игры против «Ахмата», в которой его заменили уже в первом тайме. Впрочем, во вторник футболист возобновит занятия. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, Дмитрий Чистяков встретился с генеральным директором клуба Александром Медведевым. Руководителям клуба удалось убедить защитника прийти на занятие во вторник.

Напомним, что «Зенит» проиграл домашний матч против «Ахмата» со счётом 1:2. Для питерцев это поражение стало первым в нынешнем сезоне.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 12 ноября – против «Торпедо» на выезде.