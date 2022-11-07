​Отец Чистякова возмущён словами гендиректора «Зенита»

Дмитрия Чистякова отстранили от работы с первой командой «Зенита». Причина – проваленный матч против «Ахмата», в котором защитника заменили уже по ходу первого тайма.

Юрий Чистяков, отец футболиста, отметил, что защитник играл со сломанным носом, но никто не обратил на это внимания. Также Юрий упрекнул генерального директора «Зенита» Александра Медведева за его слова.

«Слова Медведева: «За «Ахмат» играл, получается» - это вообще ни в какие ворота! Диму, получается, осуждают за то, что он специально подвел матч к такому финалу? Но если команда проиграла - виноваты все», - высказался Юрий Чистяков, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Ахмату» на своём поле со счётом 1:2. Это было первое поражение питерцев в этом чемпионате.