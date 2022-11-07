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​Отец Чистякова – о «Зените»: «Большие деньги – это большая грязь»

07 Ноября 2022 • 18:42 Комментировать (1)

Дмитрий Чистяков был отстранён от работы с основной командой «Зенита». Произошло это после матча с «Ахматом» - защитника заменили по ходу первого тайма из-за плохой игры.

Юрий Чистяков, отец футболиста, высказался о будущем. По словам Юрия, для него главное не заработная плата, а игровое время Дмитрия. Отец игрока допускает переход защитника в другую команду, хотя он подчеркнул, что все решения его сын принимает сам.

Также Чистяков высказался о «Зените».

«Что касается «Зенита», то для себя я понял точно: большие деньги - это большая грязь», - высказался Юрий Чистяков, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Юрий Чистяков
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Ноября 2022 в 19:05
ай проснулся.. #добрыйвечер.. )))
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