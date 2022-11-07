​Селюк – о Чистякове: «Возможно, всё это делается целенаправленно»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков был отстранён от первой команды – его заподозрили в умышленных ошибках на поле. Напомним, что Чистяков был заменён уже по ходу первого тайма матча Премьер-лиги против «Ахмата» после двух пропущенных голов питерцев.

О ситуации с Чистяковым высказался известный агент Дмитрий Селюк.

«Найти команду для Чистякова сейчас проблема, если только он сам себе найдёт команду, его сейчас даже за миллион евро не купят. Возможно, всё это делается целенаправленно, чтобы футболист сам ушёл из клуба», - высказался Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

По словам Селюка, если у Чистякова есть самолюбие, он должен уйти из «Зенита» после таких серьёзных обвинений.