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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гайича рассмешили претензии Зобнина по поводу фейр-плей

07 Ноября 2022 • 17:24 Комментировать

Защитник ЦСКА Милан Гайич вспомнил эпизод, который вызвал споры после главного московского дерби в октябре. Тогда Гайич начал атаку своей команды, подобрав мяч после потери со стороны хавбека «Спартака» Романа Зобнина. Последний при этом стал призывать соперника выбить мяч за пределы поля. 

Вскоре после той игры Зобнин сказал, что Марио Фернандес в этой ситуации не поступил бы так, как поступил Гайич.

Слова Зобнина о нарушении принципа честной игры рассмешили Гайича.  

«Ха-ха, а какое тогда правильное решение? Тогда соперник должен был тогда первым выбить мяч, однако он продолжил игру. Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин требовал от меня остановить игру», - высказался Гайич, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» в средине октября сильнейшего не выявили – игра завершилась вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Роман Зобнин Милан Гайич
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