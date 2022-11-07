Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «Ростова» над московским «Динамо» со счётом 2:1 в 16-м туре РПЛ.

- «Ростов» дотерпел. Сначала игра у него не клеилась, «Динамо» даже имело преимущество и моменты. А на второй тайм из раздевалки «Ростов» вышел по-другому. Мы видим на протяжении уже нескольких матчей, что первые таймы у него немножко не получаются, а потом в перерыве вносятся коррективы, и на второй тайм команда выходит заряженная, несётся вдвойне. А здесь – реализация, забили два мяча двумя ударами. «Динамо» побежало отыгрываться, «Ростов» убегал на быстрых ответных атаках и мог ещё забивать. Первый тайм сыграли на ноль – может, пара моментиков была у «Динамо». А второй тайм прям интересный, ещё могли несколько мячей зайти.

- «Ростов» на самом деле сильнее «Динамо»?

- Ну если и в Кубке его обыграли, и в чемпионате, то, наверное, сильнее. Хорошая, плохая игра забывается, а результат остаётся. Не сказать, что «Динамо» играло плохо, но «Ростов» выиграл заслуженно, закономерно. Видно, у «Динамо» что-то надломилось, какая-то неуверенность появилась, состав немножко тасуется. Поэтому где-то надо успокоиться им. А у «Ростова» прошла полоса, когда у них были неудачные матчи по результату. Сейчас они выиграли один матч, другой.

- Карпин не зря продлил контракт с РФС?

- А зачем на сегодняшний день что-то менять? Он хорошо работает в клубе и в сборной. Учитывая, что сборная не проводит сейчас официальных матчей, нет никаких аргументов против совмещения.