​Колыванов: «В возвращении Дзюбы в Россию я вижу только плюс»

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов высказался на тему будущего Артёма Дзюбы. Как известно, 34-летний форвард расторг трудовое соглашение с турецким «Адана Демирспор». Теперь Дзюба может вернуться в Россию.

По мнению Колыванова, Дзюбе ещё рано вешать бутсы на гвоздь.

«Дзюба - футболист с именем. И не такой уж он древний. Ещё два-три года он легко может играть. В его возвращении в России я вижу только плюс», - высказался Колыванов, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Напомним, что цвета «Адана Демирспор» Артём Дзюба защищал чуть больше трёх месяцев. В последнее время россиянин почти не получал игрового времени.