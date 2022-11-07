Петржела: «Дзюба не получит второй шанс в Европе»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела во время общения с журналистом «Спорт-экспресса» высказался насчет будущего нападающего Артёма Дзюбы. Вчера, 6 ноября, 34-летний форвард расторг контракт с «Адана Демирспор» и стал свободным агентом.

«Дзюба медлителен, он точно не получит второй шанс в Европе. Артёму лучше перейти в клуб из Второй лиги России. Там он может поделиться опытом и забивать голы», - сказал специалист.

Дзюба защищал цвета «Адана Демирспор» с августа 2022 года. В турецкой Суперлиге россиянин провел всего четыре поединка, в которых отметился одним забитым мячом.