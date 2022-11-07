Аршавин рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о будущем Артёма Дзюбы, оставшегося без клуба после расторжения контракта с «Адана Демирспор».

«Возвращение в «Зенит»? Если бы он подходил «Зениту», то не ушел оттуда летом. Команды РПЛ с 6-го по 10-е места могут его рассмотреть, если он сам захочет туда пойти», - передает слова Аршавина «Спорт день за днём».

Напомним, что Дзюба провел в турецком футболе всего несколько месяцев. 34-летний нападающий сыграл за «Адана Демирспор» пять матчей во всех турнирах, в которых отметился всего одним забитым мячом.