В «Оренбурге» высказались о трансфере Дзюбы

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался насчет возможного приглашения в клуб центрального нападающего Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор».

«И весной, и летом, и сейчас все об одном и том же. Никогда у нас к нему никакого интереса не было», - передает слова руководителя «РИА Новости».

Последние несколько месяцев Дзюба провел в чемпионате Турции. Нападающий принял участие всего в четырех поединках, отметившись лишь одним забитым мячом. В СМИ сообщалось, что причиной расторжения контракта стала задолженность «Адана Демирспор» по заработной плате.