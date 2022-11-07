Нигматуллин назвал игрока-открытие первого круга РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поведал о том, кого из футболистов считает главным открытием сезона в Российской премьер-лиге.

«Открытием стал Сычевой. Парень, который совсем недавно играл за любителей, стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Он совсем немолодой, но удалось стрельнуть», - приводит слова Нигматуллина «Спорт-экспресс».

Цвета команды из Оренбурга 26-летний нападающий защищает с лета 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и две голевые передачи.

По итогам 16 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.