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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко назвал клубы РПЛ, которым может пригодиться Дзюба

07 Ноября 2022 • 12:00 Комментировать

Андрей Червиченко, ранее занимавший пост президента столичного «Спартака», рассказал, в каких клубах российского чемпионата может продолжить карьеру 34-летний нападающий Артём Дзюба. Накануне форвард расторг контракт с «Адана Демирспор» и стал свободным агентом.

«Лучшее, что он может найти - это кого-то из аутсайдеров РПЛ. Может, кому-то он бы и помог на полтора сезона. Например, «Торпедо» или «Факел», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Дзюба известен в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», петербургский «Зенит», «Ростов» и тульский «Арсенал».

В турецкой Суперлиге Артём провел четыре матча и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Андрей Червиченко
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