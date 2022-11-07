Червиченко назвал клубы РПЛ, которым может пригодиться Дзюба

Андрей Червиченко, ранее занимавший пост президента столичного «Спартака», рассказал, в каких клубах российского чемпионата может продолжить карьеру 34-летний нападающий Артём Дзюба. Накануне форвард расторг контракт с «Адана Демирспор» и стал свободным агентом.

«Лучшее, что он может найти - это кого-то из аутсайдеров РПЛ. Может, кому-то он бы и помог на полтора сезона. Например, «Торпедо» или «Факел», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Дзюба известен в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», петербургский «Зенит», «Ростов» и тульский «Арсенал».

В турецкой Суперлиге Артём провел четыре матча и забил один гол.