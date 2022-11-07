Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

- Вчера Артём Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор». Почему у него там не получилось, как думаете?

- Причин может быть масса. Это не только спортивная составляющая: игра, подготовка к матчам, профессиональные нормы. Но это и отношения между людьми. Они могли и не сложиться. Понятно, что контракт не был бы заключен, если бы не было понимания, что Дзюба по уровню мастерства соответствует клубу, и чемпионату Турции. Игрок известный, просмотренный. Ошибки в уровне его квалификации, скорее всего, не было. Но это не единственное, что позволяет игроку вживаться в команду. Есть и социальные факторы. Какие-то противоречия могли возникнуть на этом фоне. Но я не думаю, что это спортивная составляющая. А если посчитали так, значит, грубо ошиблись изначально, когда приглашали его.

- Не сломается ли Дзюба психологически? Все-таки он привык быть на первых ролях в РПЛ, а тут не пригодился турецкому клубу.

- Психологическая составляющая – одна из сильных сторон Дзюба. Когда его Черчесов пригласил в сборную, он там был вторым, и в итоге стал первым форвардом. Смолов изначально котировался выше. В Питере Артём тоже прошел непростую карьеру. Со «Спартака» он ушел из-за конфликтов. Потом были «Томь», «Арсенал». Наоборот, своей историей он показывает, что не относится к категории игроков, которые ломаются.

- Куда теперь идти Артёму?

- Это вопрос Дзюбы. Он сам решит, куда ему идти и хочет ли он вообще куда-то переходить.

- То есть, вы не исключаете, что он завершит карьеру?

- Если футбол ему не надоел, то продолжит играть. Игрок всегда должен оставаться юношей на поле, иметь азарт, потребность играть. Немало людей, которые и в сорок лет хотят играть в футбол, и в пятьдесят. Но много и тех, кому только к тридцати, и они говорят, что им пора заканчивать. Это же вопрос мотивации, интереса. Без этого в спорте делать нечего.

- Если бы у Дзюбы не было мотивации, он бы не поехал в Турцию. У него же не могла пропасть мотивация за короткий отрезок времени.

- Не знаю, все люди разные.

- Не исключаете, что он еще попробует свои силы за границей?

- Ничего не исключаю.

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- Пишут, что есть варианты в нескольких командах РПЛ. Это какие-то клубы из числа аутсайдеров? Вряд ли его пригласят топ-клубы.

- У нас «Динамо» Махачкала тоже собирается стать топ-клубом. Мы бы его с удовольствием пригласили. Тем более, ФНЛ – это лучшая лига мира. Почему бы нет?

- Есть еще вариант с ФНЛ – это «Рубин» Слуцкого.

- Я не знаю, рано Дзюбе в ФНЛ или поздно. Это собственный интерес. В каких-то случаях лучше играть в ФНЛ, в таком клубе, как «Рубин». Это уж кому что по душе. Жирков, по-моему, и сейчас не наигрался. Многие такие ребята идут в Медиалигу. А Дзюба готовился с «Рубином», у него нормальные отношения со Слуцким. Но только Артём сам может решить, где ему лучше.

- По своему уровню, Дзюба еще способен помочь командам РПЛ?

- Да. Не каждому клубу, но половина команд могли бы воспользоваться его услугами.

Елена Григорьевская