Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов рассказал, на что претендует «Спартак» в этом сезоне РПЛ

07 Ноября 2022 • 10:22 Комментировать

Известный в прошлом вратарь Александр Филимонов, поигравший за «Спартак» и сборную России, высказался насчет перспектив «красно-белых» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Медали будут точно. А вот какие, зависит от дальнейшего развития ситуации. Надо обыгрывать «Зенит», не терять очки и двигаться к золоту», - приводит слова Александра «Спорт-экспресс».

В рамках 17-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с другим столичным клубом – «Локомотивом». Дерби пройдет на «РЖД Арене» в субботу, 12 ноября.

После 16 туров подопечные Гильермо Абаскаля с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
10:43 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ
10:30 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко: «Любая команда РПЛ хочет видеть Артёма Дзюбу в своём составе»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Филимонов рассказал, на что претендует «Спартак» в этом сезоне РПЛ
10:17 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «Абаскаля воспринимали как очередного»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Эшуорт ответил на вопрос о трансферных целях «Спартака»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Агент — об игровом времени Тюкавина: «Как будто кто-то купил абонемент, при любой ситуации он сидит»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Ахмата» - «Зениту»: «Надо уметь проигрывать» 1
09:48 · Россия. Премьер-лига
Карпин вёл переговоры со сборной Армении
09:41 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев: «У «Рубина» есть все ресурсы, чтобы вернуться в РПЛ»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт не поможет «Динамо» в матче с ЦСКА
09:34 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «Я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Пиняев — о попадании в сборную: «Приятно, но ничего сверхъестественного не почувствовал»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Я верю, что в будущем стану одним из лучших легионеров РПЛ»
08:57 · Россия. Премьер-лига
Глушаков уверен, что «Химки» останутся в РПЛ
08:51 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев: «Сборная России дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022»
Все новости
Рекомендуем