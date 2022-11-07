Филимонов рассказал, на что претендует «Спартак» в этом сезоне РПЛ

Известный в прошлом вратарь Александр Филимонов, поигравший за «Спартак» и сборную России, высказался насчет перспектив «красно-белых» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Медали будут точно. А вот какие, зависит от дальнейшего развития ситуации. Надо обыгрывать «Зенит», не терять очки и двигаться к золоту», - приводит слова Александра «Спорт-экспресс».

В рамках 17-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с другим столичным клубом – «Локомотивом». Дерби пройдет на «РЖД Арене» в субботу, 12 ноября.

После 16 туров подопечные Гильермо Абаскаля с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.