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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов: «Абаскаля воспринимали как очередного»

07 Ноября 2022 • 10:17 Комментировать

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о работе главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«К Абаскалю изначально относились скептично? В «Спартаке» поменялось много разных тренеров. Его воспринимали как очередного. Команда еще не достигла какого-то результата», - передает слова Филимонова «Спорт-экспресс».

Напомним, что Абаскаль был утвержден в качестве главного тренера «красно-белых» в июне. Под его руководством «Спартак» набрал 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов Гильермо Абаскаль
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