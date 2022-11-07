Филимонов: «Абаскаля воспринимали как очередного»

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о работе главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«К Абаскалю изначально относились скептично? В «Спартаке» поменялось много разных тренеров. Его воспринимали как очередного. Команда еще не достигла какого-то результата», - передает слова Филимонова «Спорт-экспресс».

Напомним, что Абаскаль был утвержден в качестве главного тренера «красно-белых» в июне. Под его руководством «Спартак» набрал 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.