Рязанцев: «У «Рубина» есть все ресурсы, чтобы вернуться в РПЛ»

Экс-футболист «Рубина» Александр Рязанцев, ныне выступающий за московское «Торпедо», высказался о выступлении казанского коллектива в Первой лиге.

«ФНЛ - очень сложный турнир. Мы это на себе прочувствовали. Но у «Рубина» есть все ресурсы для того, чтобы вернуться: состав, тренер, финансовые возможности», - приводит слова Рязанцева «Спорт-экспресс».

В Первой лиге на сегодняшний день сыграно 17 туров. «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого набрал 30 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 13 ноября, казанская команда на своем поле примет красноярский «Енисей».