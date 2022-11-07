Лаксальт не поможет «Динамо» в матче с ЦСКА

Уругвайский легионер «Динамо» Диего Лаксальт не примет участия в поединке против ЦСКА в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Причина – перебор желтых карточек. Во вчерашнем матче с «Ростовом» защитник получил четвертый «горчичник» в сезоне, из-за чего будет автоматически дисквалифицирован.

Московское дерби состоится в воскресенье, 13 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лаксальт провел семь поединков, в которых не отметился результативными действиями. По итогам 16 туров динамовцы набрали 26 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.