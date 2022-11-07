Рязанцев: «Сборная России дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022»

Хавбек столичного «Торпедо» Александр Рязанцев предположил, какой результат могла бы показать национальная сборная России на чемпионате мира – 2022, который в этом месяце стартует в Катаре.

«У нас классная сборная с хорошими футболистами. Вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре», - приводит слова Александра «Чемпионат».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем титула является сборная Франции, которая победила на мундиале в России.

Напомним, что сборная России была отстранена от международных турниров решением ФИФА.