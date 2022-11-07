Канищев: «Слова Медведева про Чистякова - охота на ведьм»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Канищев высказался об обвинения в адрес защитника команды Дмитрия Чистякова. Футболиста подозревают, что он специально плохо сыграл в матче против грозненского «Ахмата» (1:2).

«Слова Медведева про Чистякова - охота на ведьм. Из него сделали козла отпущения. Медведеву лучше заниматься административной деятельностью, а не оценкой игры футболистов», - передает слова Канищева «РБ Спорт».

После поражения от «Ахмата» Чистякова исключили из первой команды «сине-бело-голубых».

По итогам 16 туров Премьер-лиги петербургский коллектив с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак» на шесть баллов.