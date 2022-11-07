Карпин ответил на вопрос о новом контракте со сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался касательно недавнего подписания нового трудового соглашения с национальной командой.

«Контракт? Вопрос переподписания занимал минут 5–10. Этот вопрос не отвлекал от подготовки к матчу с «Динамо», - передает слова 53-летнего специалиста «Матч ТВ».

Российский футбольный союз сообщил о новой сделке с Карпиным в субботу, 5 ноября. Трудовой договор специалиста теперь рассчитан до середины 2024 года.

В ноябре сборная России проведет два товарищеский матча – против национальных команд Таджикистана и Узбеистана.