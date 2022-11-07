Тукманов не верит, что Дзюба перейдёт в «Торпедо»

Экс-президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов высказался насчет возможного возвращения нападающего Артёма Дзюбы в Российскую премьер-лигу. Он не верит, что форвард может пополнить ряды «автозаводцев».

«Ему нужны вызовы, а какой в «Торпедо» вызов? Спасать команду от вылета? Не думаю, что ему это интересно, у Дзюбы наверняка есть более перспективные предложения», - приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

В воскресенье, 6 ноября, стало известно о том, что Дзюба досрочно расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». За этот коллектив россиянин провел всего пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.