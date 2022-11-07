Хлусевич высказался о голе «Сочи» в ворота «Спартака»

Защитник Даниил Хлусевич, который является игроком московского «Спартака», высказался насчет пропущенного мяча в поединке 16-го тура чемпионата России против «Сочи». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«В моменте с голом не повезло - сначала мяч отскочил от Сели, потом еще один отскок. Не очень приятный гол. Но сильно на нас он не повлиял, нормально выходили на второй тайм», - приводит слова защитника издание Sport24.

После ничейного результата «красно-белые» набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.