Ари рассказал, если у него предложения из РПЛ

Бразильский центрфорвард Ари, который в настоящий момент выступает у себя на родине за «Атлетико Сеаренсе», ответил на вопрос о возможном возвращении в российский футбол.

«Сейчас предложений нет, а после моего последнего матча в России их было много. Меня хотел продлить «Краснодар», но все сорвалось. Звали «Химки» - не сошлись по зарплате», - приводит слова опытного бомбардира издание Sport24.

Последним российским клубом в карьере Ари был «Краснодар», который он покинул летом 2021 года. В Премьер-лиге нападающий также известен по выступлениям за столичные клубы «Спартак» и «Локомотив».