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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Варианты продолжения спортивной карьеры для Дзюбы: «Зенит» вряд ли вернет нападающего, но поборются другие

07 Ноября 2022 • 01:44 Комментировать

Карьера Артёма Дзюбы в Турции не сложилась. Монтелла не сделал ставку на звездного форварда из России, выбрав других нападающих, а дорога в итальянскую «Венецию», где уже выступает Денис Черышев, оказалась закрытой. Несмотря на интерес к Дзюбе со стороны других турецких коллективов, совсем не верится, что россиянин, недавно красующийся перед зеркалом с золотыми медалями РПЛ в составе «Зенита», продолжит свою карьеру в Европе. Вовсе нет, Артёма ждут с распростертыми объятьями на родине, где уже ряд команд заинтересован в услугах звездного бомбардира.

Пока Артём не стал очередным экспертом на телевидении, или не отправился в Думу рассматривать и выдвигать законопроекты, коренастый форвард может поиграть не один сезон в чемпионате России. Говоря о персоне Дзюбы, сразу приходит на ум ассоциация с Леонидом Слуцким, чей «Рубин» в прошлом сезоне угодил в крутое пике, доигравшись до Первой лиги. Многие уверены, что Артём может пойти именно в эту команду, в качестве хорошего усиления в атаку и возможности вновь вернутся в РПЛ. В услугах форварда заинтересованы и другие команды Первой лиги, где значатся «Арсенал», «Балтика» и «Енисей». Но вопрос в том, захочет ли в чемпионат России вернуться таким образом сам Артём? Или будет искать вариант с участником Премьер-лиги уже сейчас?

Если уж Дзюба ринется напрямую в РПЛ, то здесь его с распростертыми объятьями может ждать президент московского «Торпедо» Илья Геркус. «Чемпионат» сообщал, что он лично заинтересован в переходе Артёма в столичную команду, да и знает футболиста не первый день. Главным козырем в рукаве «Торпедо» на переговорах является проживание в столице для семьи Артёма и возможность на закате карьеры еще раз громко о себе напомнить вместе с другими ветеранами в лице Смольникова и Лебеденко, попылившими, разве что, в Фонбет Кубке России.

Все отмечают вариант с возвращением Артёма в «Зенит», как нереальный, но со временем питерцы могут задуматься о приобретении нападающего, как минимум, на «банку». Все-таки прибывший из «Сочи» Кассерра играет неудачно, да и меньше этого игрока забить в РПЛ будет сложно. «Баранку» Дзюба оформит, даже если вообще не появится на поле в составе питерского коллектива. Кроме того, возвращение нападающего в «Зенит» может вызвать ажиотаж и у болельщиков, которые на первых порах могут ринуться на стадион, желая снова поддержать старого-доброго знакомого, который не один сезон тащил «сине-бело-голубых» к победе.

Как бы там ни было, но «Рубин» и «Торпедо» остаются главными претендентами на Артёма. Московская команда забила всего семь голов в чемпионате, и понятно, что ей срочно нужен нападающий. А Дзюба, посидевший в Турции без зарплаты, наверняка готов пойти на компромиссы по договору об оплате своего труда. Тем более, что подписывая форварда сейчас, команды рискуют получить «кота в мешке», не зная, в какой физической и игровой форме пребывает футболист. В любом случае все буду рады снова увидеть Артёма на футбольных полях России, и даже не в привычной сине-бело-голубой форме.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит Рубин Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ Первая лига
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Варианты продолжения спортивной карьеры для Дзюбы: «Зенит» вряд ли вернет нападающего, но поборются другие
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