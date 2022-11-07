Терёхин: «Такие игры надо вытаскивать»

В матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Ростовом». Бывший нападающий московского клуба Олег Терехин поделился своим мнением об игре, он считает несправедливым поражение москвичей.

- В этом матче «Динамо» проиграло как раз прямому конкуренту. Надо такие игры вытаскивать. Сейчас, к сожалению, уже находятся на шестом месте. Однако команда у динамовцев молодая, перспективная, - цитирует слова Терёхина Rusfootball.info.

В следующем, семнадцатом туре российского чемпионата «Динамо» примет дома московский ЦСКА, это случится 13 ноября.