Радимов прокомментировал возможное возвращение Дзюбы в российский чемпионат

У нападающего Артёма Дзюбы не сложилось в турецком чемпионате, и теперь он ищет другие возможности продолжения карьеры. Его услугами заинтересовались в московском «Торпедо», однако решение пока что не принято. Ситуацию прокомментировал Владислав Радимов, бывший полузащитник питерского «Зенита». Он считает, что переход может пойти на пользу всем сторонам.

- Помочь «Торпедо» Дзюба может. Не знаю, в какой форме сейчас Артем. Нужно понимать, что Дзюба в «Зените» и «Торпедо» — немного разный уровень мастерства команд. Объективно, в Турции с вызовом Дзюба не справился, - заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».