«Зениту» не нужен Дзюба

В воскресенье, 6 ноября, в российских СМИ появилась новость об уходе нападающего Артёма Дзюбы из турецкого «Адана Демирспор». 34-летний бомбардир принял решение покинуть команду из-за задолженностей по заработной плате.

Как сообщает «Матч ТВ», в петербургском клубе отреагировали на эту новость. «Сине-бело-голубые» дали понять, что не заинтересованы в возвращении опытного бомбардира. Напомним, что Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Летом он покинул клуб на правах свободного агента.

За «Адана Демирспор» Дзюба сыграл всего пять матчей и отметился одним голом.