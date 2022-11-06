Канчельскис - о Дзюбе: «Вот уровень российского футбола - не можем заиграть в Турции»

Экс-форвард сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из турецкого «Адана Демирспор».

«Вот уровень российского футбола - не можем заиграть в Турции. Конечно, он лучший бомбардир российского футбола… Не заиграл - бывает. Жизнь продолжается», - приводит слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Дзюба повел в «Адана Демирспор» около трех месяцев. За это время 34-летний нападающий принял участие в пяти поединках, отметившись всего одним забитым мячом.

Ранее мы сообщали, что Артём может вернуться в РПЛ. Интерес к нему проявляет столичный «Локомотив».