Селюк рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об уходе российского нападающего Артёма Дзюбы из турецкого «Адана Демирспор». 34-летний форвард расторг контракт из-за задержек по зарплате.

«Он может делать то, что хочет. Может, Дзюба вернется в Россию, может, перейдет в какой-то другой клуб в той же Турции. Все зависит от того, как он играет», - передает слова агента «Спорт день за днём».

Артём являлся игроком «Адана Демиспор» с августа. Он перешел в турецкий клуб на правах свободного агента, подписав контракт на один год с возможностью пролонгации. За «Адану» он провел всего пять матчей и забил один гол.