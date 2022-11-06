Раскрыта причина ухода Дзюбы из турецкого клуба

Нападающий Артём Дзюба принял решение о расторжении контракта с турецким клубом «Адана Демирспор». Источник поведал о том, что стало причиной такого поступка 34-летнего российского бомбардира.

«Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому «Адана» погасит все долги перед Дзюбой в январе-феврале 2023 года», - говорится на сайте Sport24.

Отмечается, что руководство турецкого клуба задолжало Дзюбе за сентябрь и октябрь.

Артём выступал за «Адана Демиспор» с августа текущего года. Нападающий поучаствовал всего пяти поединках, в которых отметился всего одним забитым мячом.