В «Ахмате» высказались о трансфере Дзюбы

В грозненском «Ахмате» высказались касательно возможного приглашения в команду 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы. Сегодня, 6 ноября, появилась информация, что россиянин расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

«У нас нет информации, что Дзюба покинул «Адана Демиспор». У нас сейчас есть три нападающих в команде, других игроков мы не рассматриваем», - приводит слова руководителя Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба пополнил ряды «Адана Демирспор» минувшим летом, заключив трудовое соглашение по схеме «1+1». В нынешнем сезоне чемпионата Турции он провел четыре поединка и отметился одним забитым мячом.