Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Дзюбе пора на пенсию»

06 Ноября 2022 • 12:45 Комментировать

По данным СМИ, нападающий Артём Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор». Стороны якобы расторгли трудовое соглашение.

Своим мнением по этому поводу поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Все закончилось. Если он там не подошел, то где он нужен?» - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа текущего года. В общей сложности он провел пять матчей за турецкую команду и отметился одним забитым мячом.

Ранее мы сообщали, что Артём может вернуться в РПЛ. Интерес к нему проявляет «Локомотив».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Артём Дзюба Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.11.22 в 14:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
06.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
3.65 3.55 2.07
Видео
06.11.22 в 19:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.22 3.55 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
13:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не планирует зимой подписывать новых нападающих
13:27 · Россия. Премьер-лига
Один из лидеров «Динамо» не сыграет с «Ростовом»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о победе «Ахмата»: «Простой пример, что с «Зенитом» можно бороться»
13:14 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» оценили вероятность перехода Дзюбы в клуб из Воронежа
13:07 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба
13:02 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин — о «Зените»: «Пройти весь чемпионат без поражений очень сложно»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта причина ухода Дзюбы из турецкого клуба
12:56 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил стартовый состав на матч с «Уралом»
12:50 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались о трансфере Дзюбы
12:45 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Дзюбе пора на пенсию»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Данни оценил шансы «Спартака» на чемпионство после поражения «Зенита»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Ермаков высказался о шансах ЦСКА на чемпионство
12:19 · Россия. Премьер-лига
Ловчев дал точный прогноз на матч «Ростов» - «Динамо»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Соболев и Николсон несовместимы»
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» принял решение по будущему Нобоа 1
Все новости
Рекомендуем