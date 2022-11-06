Колосков: «Дзюбе пора на пенсию»

По данным СМИ, нападающий Артём Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор». Стороны якобы расторгли трудовое соглашение.

Своим мнением по этому поводу поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Все закончилось. Если он там не подошел, то где он нужен?» - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа текущего года. В общей сложности он провел пять матчей за турецкую команду и отметился одним забитым мячом.

Ранее мы сообщали, что Артём может вернуться в РПЛ. Интерес к нему проявляет «Локомотив».