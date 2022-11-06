Ловчев дал точный прогноз на матч «Ростов» - «Динамо»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался насчет центрального матча 16-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и столичным «Динамо».

«У «Ростова» есть преимущество своего поля, которое может стать важным фактором. У них больше шансов на победу. Москвичи свой голик забьют, но команда Карпина выиграет - 2:1», - передает слова Ловчева «Плеймейкер».

Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» сегодня, 6 ноября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, а «Динамо» идет шестым.