Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о возможном уходе российского форварда «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы из клуба.

«Для начала необходимо узнать точно, разорвал он контракт или нет. Я считаю, что клубы РПЛ с удовольствием возьмут его. Вопрос только в деталях… Если это произойдёт, то многие захотят в РПЛ приобрести его.

Какие именно? Да любые! С пятого места и заканчивая последним местом. Первую пятёрку не рассматриваем, там ему тяжело будет», - сказал Булыкин.

34-летний Артём Дзюба летом 2022 года перешёл в турецкий «Адана Демирспор» свободным агентом. До этого он четыре сезона провёл в «Зените», но в конце сезона-2021/22 объявил о решении не продлевать контракт с клубом.

В текущем сезоне Дзюба сыграл пять матчей за «Адана Демирспор» и смог забить лишь один мяч за команду. Его контракт рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.