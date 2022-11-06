«Сочи» принял решение по будущему Нобоа

37-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа может задержаться в «Сочи», об этом рапортует «РБ Спорт».

Как стало известно источнику, боссы клуба довольны выступлениями легионера и готовы пролонгировать с ним сотрудничество. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. За сочинский коллектив Кристиан выступает с лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Нобоа принял участие в 16 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и одну голевую передачу.

По итогам 16 туров Премьер-лиги команда занимает девятое место в таблице.