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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» принял решение по будущему Нобоа

06 Ноября 2022 • 11:33 Комментировать

37-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа может задержаться в «Сочи», об этом рапортует «РБ Спорт».

Как стало известно источнику, боссы клуба довольны выступлениями легионера и готовы пролонгировать с ним сотрудничество. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. За сочинский коллектив Кристиан выступает с лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Нобоа принял участие в 16 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и одну голевую передачу.

По итогам 16 туров Премьер-лиги команда занимает девятое место в таблице.

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Кристиан Нобоа Сочи
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