Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал борьбу за чемпионство в чемпионате России.

- Я, конечно, не являюсь таким прорицателем, как некоторые наши эксперты на «Матч ТВ», которые безработные и ходят туда на заработки. Их слова, что «Зенит» сегодня уже чемпион… Поверьте мне, я знаю футбол достаточно неплохо. Знаю, что в любом соревновании, будь там короткая дистанция или длинная, бывают непредвиденные случаи, которые могут повлиять на команды, на результаты, на игру и на всё что угодно. Даже если бы в субботу «Спартак» выиграл у «Сочи» и уменьшил отставание от «Зенита» до четырёх очков, это ничего бы не изменило. Также если бы «Зенит» выиграл у «Ахмата» и увеличил свой отрыв от второго места до девяти очков, это тоже ничего не изменило бы так, чтобы питерцев невозможно стало догнать. Я не считаю, что «Зенит» однозначно самая лучшая команда в России. Из тех иностранцев, которые сегодня есть в «Зените», по-настоящему в порядке только Малком и Вендел. Клаудиньо в моём понимании игрок для пляжного футбола, Мостовой сильнее его намного.