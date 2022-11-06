Бубнов: «Зениту» нужно усиление зимой»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о домашнем поражении петербургского «Зенита» от грозненского «Ахмата» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 2:1.

«Команде Семака нужно усиление зимой в защите и опорной зоне. Неудача с Кассьеррой дает повод задуматься об усилении атаки. Игра с «Ахматом» эти проблемы обнажила», - передает слова эксперта издание Sportbox.

«Зенит», несмотря на вчерашнее фиаско, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего конкурента на шесть баллов. В следующем туре «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против «Торпедо».