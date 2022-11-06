Бубнов назвал точный счёт матча «Торпедо» - «Крылья Советов»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов высказался относительно поединка между столичным «Торпедо» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Он ставит на минимальную победу гостей со счетом 1:0.

«Талалаеву нужно налаживать игру в атаке. Перестроиться будет непросто, поэтому не исключено, что «Крылья» воспользуются свободными зонами и нанесут разящий удар в контратаке», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Торпедо» - «Крылья Советов» состоится в Москве сегодня, 6 ноября. Начало запланировано в 16:30 по столичному времени. Перед этой игрой хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на 11-й строчке.