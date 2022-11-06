Селюк: «Время бразильцев в «Зените» прошло»

Агент Дмитрий Селюк высказался о поражении петербургского «Зенита» от грозненского «Ахмата» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака уступили на «Газпром Арене» со счетом 1:2.

«Время бразильцев прошло. «Зенит» переборщил с ними. Бразильцы техничные, но в футболе нашего времени ценятся атлетизм и бойцовские качества», - цитирует Селюка «РБ Спорт».

Несмотря на вчерашний провал, петербургский коллектив продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги. После 16 туров подопечные Семака опережают ближайшего преследователя на шесть баллов.